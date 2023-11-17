Три экспресса на границе успеха: клиент BetBoom с тремя купонами выиграл свыше 14 000 000 рублей

Клиент BetBoom с прошлой пятницы начал собирать успешные экспрессы. Вечером 10 ноября он в лайве и прематче собрал первый купон, коэффициент которого составил 9.75, но по причине того, что одно событие в купоне отложили, общий кэф его купона снизился до 4.88. Беттор рискнул и поставил ровно 1 000 000 рублей. По первому составу он выиграл 4 875 049 рублей.

Коэффициент второго купона, который беттор собрал уже 11 ноября, был выше первого и составил 11.82. Здесь клиент BetBoom снизил сумму ставки до 400 000 рублей, но несмотря на это, его выигрыш составил 4 727 496 рублей.

Коэффициент третьего купона был меньше первых двух и составил 4.66. Здесь клиент BetBoom вновь рискнул и поставил 1 000 000 рублей, этот экспресс принес беттору 4 660 000 рублей выигрыша.

В общей сумме за несколько дней три купона принесли беттору 14 262 545 рублей.

Для начала необходимо указать по каким причинам в его первом купоне произошел возврат. Матч чемпионата Испании между «Мальоркой» и «Кадисом», был отложен после того, как нападающий «Мальорки» Ведат Мурики был вызван в сборную Косово на матч против Израиля. Матч «Кадис» – «Мальорка» был запланирован на воскресенье, в тот же день, что и отборочный матч чемпионата Европы между Косово и Израилем.

Матч четвертого группового этапа Лиги конференций, где сошлись «Астон Вилла» с «АЗ» был очень нервным для беттора, который поставил на победу хозяев. До самого конца противостояния на табло зиял счет 1:1. Победу «Астон Вилле» принёс нападающий Олли Уоткинс, который отличился на 81-й минуте и забил гол головой. Ставка беттора зашла. Уже 30 ноября «Астон Вилла» встретится с варшавской «Легия». В линии BetBoom победа хозяев представлена коэффициентом 1.3.

Второй купон тоже заставил беттора понервничать. В рамках одиннадцатого тура высшего дивизиона чемпионата Португалии по футболу играли свой «Эшторил» и «Каса Пиа». Здесь клиент BetBoom поставил на общий тотал в 3,5 мяча. Но нужный четвертый гол был забит только на пятой минуте дополнительного времени в конце игры. Матч завершился со счетом 4:0 и ставка беттора зашла.

В третьем купоне беттор ставил на общие тоталы 1,5 в первой половине игры. В игре «Реала» с «Валенсией» в первом тайме счет был 2:0. Винисиус Жуниор на 42-й минуте забил необходимый гол для захода экспресса. Вторым событием в купоне был матч, где берлинская «Герта» принимала «Карлсруэ». В первом же тайме счет был 2:1.

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