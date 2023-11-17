В Olimpbet сыграл коэффициент 1653.98!

Клиент Olimpbet собрал экспресс из шести футбольных матчей с колоссальным коэффициентом — 1653.98, включая бонус на экспресс от букмекерской компании. В итоге 50 рублей ставки принесли беттору 82 699 рублей выигрыша.

В экспресс были включены по одному матчу итальянской Серии А, второй испанской Ла Лиги, бельгийской Челлендж Про-лиги, и три поединка немецкой Второй Бундеслиги.

Самый большой коэффициент — 12.00 — сыграл в матче «Наполи» — «Эмполи», в котором гости-аутсайдеры одержали победу со счетом 1:0.

Любопытным оказался и выбранный поединок из второго бельгийского дивизиона «Льеж» — «Льерс». Здесь клиент Olimpbet сделал ставку Х2 (гости не проиграют) с коэффициентом 3.25. К 23-й минуте хозяева уже вели со счетом 2:0, но в первом тайме «Льерс» отыграл один мяч, а во второй половине добил «Льеж» тремя безответными голами — 2:4.

Букмекерская компания Olimpbet поздравляет счастливчика с победой и напоминает, что всех новых игроков ждет специальная акция — 100% возврат ставки в случае, если первое пари не сыграет.