Металлург» – «Барыс»: прямая трансляция матча FONBET Чемпионата КХЛ

18 ноября в 17:30 по времени Астаны «Барыс» в гостях сыграет против «Металлурга» в матче FONBET Чемпионата КХЛ. Прямую трансляцию встречи смотрите на сайте и в мобильном приложении букмекерской компании FONBET – титульного партнера Континентальной хоккейной лиги.

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Предстоящая встреча станет противостоянием амбассадоров FONBET в Казахстане: нападающего «Барыса» Алихана Асетова и форварда «Металлурга» Никиты Михайлиса. В предпоследнем матче Михайлис отметился заброшенной шайбой и помог магнитогорцам обыграть минское «Динамо» (4:1). После этого лидер Восточной конференции одолел «Сибирь» (3:2 ОТ) и довел свою победную серию до 6 встреч.

«Барыс» же борется за попадание в плей-офф. В минувшее воскресенье астанчане порадовали своих болельщиков, уверенно обыграв «Северсталь» (4:1). Главным героем матча против череповчан стал Батырлан Муратов, который оформил дубль и сделал две результативные передачи. Правда, затем «барсы» на выезде уступили «Трактору» (0:2).

Букмекеры считают «Металлург» очевидным фаворитом домашней игры с «Барысом». В FONBET на победу магнитогорцев в основное время можно поставить за 1.48, на победу астанчан – за 5.90, на ничью – за 5.20. Впрочем, шансы подопечных Галыма Мамбеталиева дать серьезный бой хозяевам не так уж малы, ведь в очных встречах этого сезона «Металлург» обыгрывал «Барыс» в напряженной борьбе (4:3 ОТ и 3:2). Так что проход ставки на победу «барсов» с форой (+1,5) за 1.98 не станет сюрпризом.

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