Северная Македония не пустила Италию на ЧМ-2022, а сегодня может усложнить выход на Евро. 6.00 – македонцы не проиграют

Италия примет Северную Македонию в квалификации Евро-2024.

Македонцы – неудобный соперник для Италии. В сентябре команды сыграли вничью (1:1), а в марте 2022-го итальянцы проиграли дома (0:1) в стыковом матче ЧМ-2022 и не вышли на мундиаль.

Сегодня сборной Италии нужно победить, чтобы сравняться с Украиной перед очным матчем в последнем туре отбора.

Итальянцы – явные фавориты встречи за 1.25. Непоражение Северной Македонии идет с коэффициентом 6.00.

Матч пройдет 17 ноября и начнется в 22:45 мск.

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