Словения 5 матчей подряд забивает в первом тайме. Отличатся с Данией до перерыва за 3.10

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Сборные Дании и Словении встретятся в квалификации Евро-2024.

Словенцы выиграли первый тайм в последних четырех матчах, а в последних пяти обязательно забивали до перерыва.

Сегодня победа Словении в первом тайме идет с коэффициентом 6.00. На гол словенцев до перерыва дают 3.10.

Матч состоится 17 ноября и начнется в 22:45 по московскому времени.  

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