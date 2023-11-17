«Авангард» и «Адмирал» сыграли вничью в 7 из 9 последних матчей. Тренд повторится за 5.00

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«Авангард» примет «Адмирал» в регулярном чемпионате КХЛ.

В 7 из 9 последних личных встреч была зафиксирована ничья в основное время.

Поставить на такой исход в сегодняшней игре можно за 5.00. Победа «Авангарда» идет за 1.60, на «Адмирал» дают коэффициент 5.00.

Матч состоится 17 ноября и начнется в 16:30 мск.

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