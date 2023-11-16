БЕТСИТИ – титульный партнер БЕТСИТИ Кубка России по волейболу

Полуфиналы стартуют уже 25 ноября.

Букмекерская компания БЕТСИТИ подписала соглашение с Всероссийской федерацией волейбола (ВФВ) о титульном партнерстве Кубка России по волейболу среди мужских команд.

Официальная церемония подписания соглашения состоялась на международной конференции по спортивному маркетингу MarSpo.

В ней приняли участие директор по маркетингу БЕТСИТИ Рустем Акмалов, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола Александр Яременко и волейболист московского «Динамо» Евгений Баранов.

БЕТСИТИ и ВФВ представили обновленный логотип и название турнира – БЕТСИТИ Кубок России.

В рамках сотрудничества БЕТСИТИ и ВФВ запланированы промо-мероприятия, интерактивные проекты, ряд интересных активаций и розыгрышей для болельщиков команд.

Полуфинальные матчи БЕТСИТИ Кубка России пройдут 25 ноября и 2 декабря. В них «Локомотив» сыграет с «Зенит-Казанью», а «Зенит СПб» — с «Динамо».

Финал состоится 24 декабря.

Рустем Акмалов, директор по маркетингу БЕТСИТИ:

– БЕТСИТИ укрепляет сотрудничество с Всероссийской федерацией волейбола. Мы систематически поддерживаем и популяризируем российский волейбол. Ранее мы совместно с ВФВ успешно провели БЕТСИТИ Финал Кубка России и БЕТСИТИ Кубок Столетия. Мероприятия получились яркими и насыщенными. В новом сезоне Кубка России мы продолжим радовать болельщиков красочными шоу и дарить праздник любителям волейбола по всей стране.

Александр Яременко, генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола:

– Я рад, что наше плодотворное сотрудничество, которое подкрепилось двумя успешными проектами, продолжается и выходит на новый уровень. БЕТСИТИ – это надежный партнер, который разделяет наши ценности и готов поддерживать наши флагманские проекты. Уже через неделю стартует полуфинальная часть БЕТСИТИ Кубка России, и я уверен, что мы сможем совместно с партнером подарить болельщикам яркие эмоции и незабываемые впечатления.