Бразилия проиграла Колумбии, ведя 1:0 к 75-й минуте. На камбэк давали 24.00

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Сборная Колумбии победила Бразилию в квалификации ЧМ-2026.

Бразильцы вели со счетом 1:0 до 75-й минуты. Колумбия вырвала победу благодаря дублю форварда «Ливерпуля» Луиса Диаса.

В лайве поставить на камбэк колумбийцев можно было с коэффициентом 24.00.

Бразилия опустилась на 5-е место в турнирной таблице южноамериканского отбора, Колумбия поднялась на третью строчку.

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