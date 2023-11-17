Сборная Казахстана на финишной прямой

Теги сборная Казахстана по футболу квалификация Евро-2024 Sports.ru - Казахстан Ставки

Сборная Казахстана по футболу готовится к своим двум заключительным матчам в квалификации ЕВРО-2024.

Впервые за время существования казахстанского футбола, сборная близка к тому, чтобы попасть в финальный турнир, впереди два матча жизни, первый из которых 17 ноября на «Астана Арене» против сборной Сан-Марино.

На этот матч казахстанская команда выходит явным фаворитом. Букмекерская компания UBET предлагает на победу подопечных Магомеда Адиева поставить с коэффициентом 1,04, тогда как на гостей – 41.

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