Сборная Казахстана на финишной прямой

Сборная Казахстана по футболу готовится к своим двум заключительным матчам в квалификации ЕВРО-2024.

Впервые за время существования казахстанского футбола, сборная близка к тому, чтобы попасть в финальный турнир, впереди два матча жизни, первый из которых 17 ноября на «Астана Арене» против сборной Сан-Марино.

На этот матч казахстанская команда выходит явным фаворитом. Букмекерская компания UBET предлагает на победу подопечных Магомеда Адиева поставить с коэффициентом 1,04, тогда как на гостей – 41.