Неймар выиграл 14 тысяч долларов на PokerStars Titans Event. В октябре он заработал на покере 66 тысяч
Неймар занял шестое место в онлайн-турнире PokerStars Titans Event.
Выигрыш нападающего «Аль-Хилаля» составил 14 тысяч долларов. В турнире сыграли 57 покеристов, вступительный взнос – 5 тысяч долларов.
В октябре Неймар выиграл на аналогичном турнире 66 тысяч долларов.
В настоящий момент Неймар восстанавливается от травмы крестообразной связки и мениска, полученной во время матча сборной Бразилии. Он пропустит несколько месяцев.
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