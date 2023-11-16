Андрей Аршавин в гостях на шоу «OnlyFacts» с Марией Орзул

OnlyFacts — шоу, в котором амбассадор БК «Лига Ставок» Мария Орзул выясняет, насколько хорошо блогеры, спортсмены и медийные личности знают факты о футболистах.

Гостем нового выпуска стал один из лучших футболистов России, обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы, бронзы Евро-2008, человек, фамилию, которого знает каждый в нашей стране – Андрей Аршавин!

«Мне важно быть первым. И не имеет значения, с начала или с конца», — сказал Андрей. Поэтому он стойко и невозмутимо отвечал на вопросы о футболистах, с которыми когда-то играл: Робин Ван Перси, Александр Анюков, Аарон Рэмзи, Лукас Подольски, Владимир Быстров, Самир Насри, Халк, Сеск Фабрегас, Павел Погребняк, Оливье Жиру.

В этом выпуске вы узнаете, кто из футболистов превзошел Роналду в его же фитнес-челлендже, какой игрок тренировался на поле в шубе и кому удалось на своей родине открыть кафе с шаурмой.

Не пропусти выпуск по ссылке: https://youtu.be/kXeTu_Udw7w