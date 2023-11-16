Герман Клименко: «Онлайн-казино должны исчезнуть, как исчезла с просторов Рунета детская порнография. Этого демона не додавили»

Председатель совета Фонда развития цифровой экономики Герман Клименко призвал Роскомнадзор активнее заниматься блокировкой сайтов онлайн-казино.

Деятельность онлайн-казино в России запрещена. Наземные казино разрешены только в четырех игорных зонах – «Красная Поляна», «Приморье», «Сибирская Монета» и «Янтарная».

«РКН сегодня сильно увлекся блокировкой VPN-сервисов, хотя по-настоящему его работа заключается в том, чтобы ограничивать доступ к действительно опасным вещам. К ним, безусловно, относятся онлайн-казино, и вот почему.

Во-первых, все они являются сугубо мошеннической историей, ведь вопрос стоит в том, что человек, попадающий в зависимость от азартных игр, буквально остается без гроша в кармане.

Во-вторых, все деньги, которые там крутятся, переводятся по серым схемам, через криптовалюту, имеющую, порой, криминальное происхождение.

Конечно, сегодня уже не такая ситуация, какой она была несколько лет назад, когда рекламу этих онлайн-казино крутили просто круглые сутки все, кому не лень. Однако этого демона не додавили, не победили его до конца.

Сняв остроту проблемы, в РКН, видимо, просто поставили «галочку» и занялись более важными делами. Но этого недостаточно: онлайн-казино должны исчезнуть ровно так же, как исчезла с просторов Рунета детская порнография», – сказал Клименко.

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