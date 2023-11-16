Прокурор запросил 6 лет тюрьмы для экс-директора «Чайки» за подкуп судей и организацию договорных матчей

Бывшему директору «Чайки» Олегу Баяну грозит 6 лет колонии за организацию договорных матчей, подкуп судей, тренера и игроков соперника.

Баян обвиняется в 11 эпизодах по статье «Оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования».

В ходе прений, которые начались 15 ноября в Воронежском районном суде, экс-директор «Чайки» частично признал вину.

«Окончательно определить Баяну наказание в виде 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении со штрафом в размере 150 тысяч рублей», – сказала прокурор на суде.

Адвокат Баяна Дмитрий Чеботарев сообщил на заседании, что его подзащитный не заслуживает лишения свободы. «Наказание не просто пыточное, в нем жестокость», – добавил он.

В суде сообщили, что Баян с 8 августа 2018 по 15 апреля 2019 года перед десятью матчами Второй лиги «предлагал судьям за денежное вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей отступить от возложенных на них обязанностей по объективному судейству и создать условия для выигрыша «Чайки».

Кроме того, в мае 2019 года Баян предложил главному тренеру «Черноморца» Хазарету Дышекову денежное вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за проигрыш «Чайке».

Дышеков принял предложение и убедил шестерых футболистов «Черноморца» сдать матч. Клуб из Песчанокопского в итоге победил со счетом 3:1.

В феврале 2022 года суд признал вину тренера новороссийского клуба и оштрафовал его на 400 тысяч рублей, а игроков – на сумму от 290 до 350 тысяч рублей.

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