Сборная Казахстана уже на ЕВРО?!

Совсем скоро наступит день, когда сборная Казахстана примет скромное Сан-Марино на “Астана-Арене”. Эта игра станет предпоследней для наших парней, а главным противостоянием в истории казахстанского футбола послужит матч со Словенцами, в котором решится судьба прямой путевки на ЕВРО-2024.

Однако, как всегда это и бывает, не всё зависит от нас. Для выхода на Евро ключевыми являются результаты матча Словения — Дания. В случае, если Словения проиграет Дании, наша команда практически на равных условиях поедет на гостевой матч 21-го числа. Если же словенцы победят у скандинавов, то казахстанский коллектив окажется в трудной ситуации, но сохранит шансы на выход из группы. К тому же, сборная поедет к немотивированным соперникам, что может сыграть на руку. Ничья также может поспособствовать попаданию на ЕВРО нашим парням. Независимо от результата встречи Словения — Дания, Казахстану необходимо выиграть обе оставшиеся игры, чтобы сохранить шансы на выход из группы.

Таким образом, две победы позволят Казахстану установить новый рекорд по количеству очков в квалификации к Чемпионату Европы (21 балл), и, если при этом Дания или Словения наберут менее двух очков (поражение и ничья или два поражения), то Казахстан выйдет на Чемпионат Европы в 2024 году.

Если попасть напрямую на ЕВРО у Казахстана не получится, то шансы выйти через специальный мини-турнир всё еще имеются. Благодаря успешному выступлению в предыдущем сезоне Лиги наций, сборная нашей страны получила возможность пройти плей-офф нового турнира и попасть на чемпионат Европы. Вероятно, сборные Греции, Грузии и Люксембурга станут соперниками Казахстана в Лиге наций. Насколько опасны данные коллективы судить тренерскому штабу, но ясно одно, что несмотря на любой результат сборная Казахстана совершила некий подвиг для всех казахстанцев, пройдя тернистый путь на пути к первому в истории крупному международному турниру.

Казахстан является беспрецедентным фаворитом в матче против Сан-Марино. Компания 1xBet предлагает забрать победу нашей сборной за 1.04, победа Сан-Марино оценивается в 46 коэффициентов. Прошлая гостевая встреча коллектива Адиева закончилась победой 0:3. На повторение результата компания 1xBet дает коэффициент 4.5, а взять тотал 3.5Б в надежде на увеличение преимущества – крепкие 2 коэффициента.

Первый матч против Сан-Марино пройдет на “Астана-Арене” 17.11 в 21:00, а последняя игра группового этапа пройдет в ночь с 21.11 на 22.11 в столице Словении Любляне.