Иностранный трейдер проиграл 30 тысяч долларов клиента в казино Минска

Теги Ставки на спорт Ставки на сегодня Ставки

Житель Минска столкнулся с крупным мошенничеством при покупке криптовалюты, сообщили в Центральном РУВД столицы Беларуси.

«Заявитель рассказал, что хотел приобрести криптовалюту. В мессенджере связался с трейдером, который предложил помощь в проведении операций. Мужчины обсудили детали и встретились у одного из казино, где потерпевший передал посреднику свыше 50 тысяч долларов.

Позже, не обнаружив в своем криптокошельке цифровую валюту, заявитель заподозрил, что его обманули», – сообщил начальник ОУР Центрального РУВД Минска Александр Масловский.

После проверки полиция задержала 42-летнего иностранного гражданина. Он находился в том же казино, возле которого встречался с потерпевшим, и успел проиграть более 30 тысяч долларов.

Оставшуюся сумму удалось вернуть. Следователи возбудили уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

В отборе Евро – решающие матчи! На турнир рвутся даже Молдова и Казахстан, но букмекеры в них совсем не верят

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий