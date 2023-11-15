Сербия 4 матча подряд забивает в первом тайме. 2.60 – это случится в игре с Бельгией

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Бельгия и Сербия встретятся в товарищеском матче.

Серба забили в первом тайме в четырех последних играх. В сегодняшнем матче тренд продлится за 2.60.

Бельгия – явный фаворит встречи с коэффициентом 1.77. Ставки на ничью принимаются за 3.90, на победу Сербии – за 4.70.

Игра состоится 15 ноября и начнется в 22:45 мск.   

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