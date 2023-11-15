Медведев обыграл Зверева в 8 из 10 последних матчей. Сегодня победа идет за 1.51

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Даниил Медведев и Александр Зверев встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине.

В 10 последних личных встречах российский теннисист одержал восемь побед и проиграл лишь дважды.

Медведев – явный фаворит сегодняшнего матча по версии букмекеров с коэффициентом 1.51. Поставить на победу Зверева можно за 2.65.

Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 23:05 по московскому времени.

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