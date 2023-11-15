Израиль – фаворит Евровидения-2024, хотя еще не выбрал исполнителя. Украина и Швеция – в топ-3 у букмекеров

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Букмекеры начали принимать ставки на исход Евровидения-2024.

Песенный конкурс пройдет в шведском Мальме в мае 2024 года. Большинство стран-участниц еще не проводили национальные отборы, однако букмекеры уже определились с главными фаворитами.

Израиль – основной претендент на победу в Евровидении-2024. Его шансы оцениваются в 8%.

В тройку также попали Украина и Швеция (по 7%). Все три фаворита еще не выбрали исполнителя для конкурса.

В 2023 году победителем Евровидения стала шведка Лорин, исполнившая песню «Tattoo».

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В отборе Евро – решающие матчи! На турнир рвутся даже Молдова и Казахстан, но букмекеры в них совсем не верят

2 комментария

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Алиса80
И? Что это тут делает?Где тут спорт?
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Potapson
Ну в своё время Обама после получения Нобелевской премии разбомбил Ливию, а здесь можно присудить победу Израилю уже так сказать по факту и добавить что Евровидение находится вне политики.
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