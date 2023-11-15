Алькарас проиграл соперникам ниже рейтингом в 3 матчах подряд. 2.60 – коэффициент на победу Рублева

Андрей Рублев и Карлос Алькарас встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине.

Испанский теннисист проиграл три матча подряд, все – против соперников ниже рейтингом. Вторая ракетка мира уступил Александру Звереву (8), Григору Димитрову (19), Роману Сафиуллину (45).

Алькарас – фаворит сегодняшней встречи за 1.53. На победу Рублева можно поставить за 2.60.

Матч состоится 15 ноября и начнется в 16:35 мск.

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