Алькарас проиграл соперникам ниже рейтингом в 3 матчах подряд. 2.60 – коэффициент на победу Рублева
Андрей Рублев и Карлос Алькарас встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине.
Испанский теннисист проиграл три матча подряд, все – против соперников ниже рейтингом. Вторая ракетка мира уступил Александру Звереву (8), Григору Димитрову (19), Роману Сафиуллину (45).
Алькарас – фаворит сегодняшней встречи за 1.53. На победу Рублева можно поставить за 2.60.
Матч состоится 15 ноября и начнется в 16:35 мск.
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