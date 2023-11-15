«Фонбет» и БЕТСИТИ вошли в топ-10 самых популярных беттинг-сайтов Европы

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Фонбет Ставки на сегодня Ставки

Сайты российских букмекеров попали в десятку самых популярных онлайн-операторов Европы за первые 9 месяцев 2023 года.

По данным журнала GPWA Times, букмекерская компания «Фонбет» поднялась на третье место в рейтинге, за год прибавив 19 позиций.

На восьмую строчку в списке самых популярных беттинг-сайтов Европы переместился БЕТСИТИ (+3 позиции).

Лидером европейского онлайн-беттинга остался британский сайт Bet365.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

В отборе Евро – решающие матчи! На турнир рвутся даже Молдова и Казахстан, но букмекеры в них совсем не верят

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий