«Фонбет» и БЕТСИТИ вошли в топ-10 самых популярных беттинг-сайтов Европы

Сайты российских букмекеров попали в десятку самых популярных онлайн-операторов Европы за первые 9 месяцев 2023 года.

По данным журнала GPWA Times, букмекерская компания «Фонбет» поднялась на третье место в рейтинге, за год прибавив 19 позиций.

На восьмую строчку в списке самых популярных беттинг-сайтов Европы переместился БЕТСИТИ (+3 позиции).

Лидером европейского онлайн-беттинга остался британский сайт Bet365.

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