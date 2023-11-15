«Спартак» обыграл «Динамо» в КХЛ, уступая к 57-й минуте. В лайве на победу давали 9.00
«Спартак» победил «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ.
Красно-белые большую часть матча проигрывали со счетом 2:3. Они смогли сравнять лишь за 2 минуты и 37 секунд до финальной сирены, переведя игру в овертайм.
Решающую шайбу спустя 16 секунд после начала овертайма забросил форвард «Спартака» Максим Цыплаков.
За три минуты до конца основного времени поставить на итоговую победу «Спартака» можно было с коэффициентом 9.00.
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