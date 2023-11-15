«Лига Ставок» в топе лучших работодателей России по версии РБК

Второй год подряд «Лига Ставок» среди лучших в рейтинге работодателей по версии РБК. В 2023 году компания получила II категорию. Всего в рейтинге приняли участие 166 компаний, только 34 из них вошли во вторую группу.

«Год назад мы поставили цель не просто улучшить, а значительно вырасти по уровню заботы и комфорта для сотрудников всех подразделений. В этом году мы второй раз приняли участие в рейтинге РБК, кратно улучшив свою позицию. А значит, цель прошлого года была достигнута. Мы в «Лиге Ставок» держим фокус на уникальной корпоративной культуре, основанной на человекоцентричности и открытой обратной связи. И самый главный наш показатель – профессионалы, которые хотят с нами работать», – отметила Екатерина Толстохлебова, заместитель генерального директора по культуре и трансформации.

В этом году РБК изменил подход к представлению результатов. Работодатели оценивались по 5 показателям — сотрудники и условия труда, эффективность бизнеса и инновационное развитие, социальная ответственность, деловая репутация компании, мнения сотрудников. Каждый показатель имел свой вес. В зависимости от набранных баллов компаниям не присваивали места, а распределили по четырем группам.