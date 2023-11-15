ЦСКА победит «Амур» по буллитам за 13.50. Так завершились 4 личные встречи из 6 последних

ЦСКА примет «Амур» в регулярном чемпионате КХЛ.

4 личные встречи из 6 последних завершились буллитами. Во всех матчах побеждал ЦСКА.

В сегодняшней игре буллиты идут за 7.80. Московский клуб победит в послематчевой серии бросков за 13.50, на «Амур» дают аналогичный коэффициент.

Встреча пройдет 15 ноября и начнется в 19:30 мск.

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