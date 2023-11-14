«Ак Барс» лишь дважды проиграл дома в основное время – меньше всех в сезоне КХЛ. За 2.23 идет победа над СКА

«Ак Барс» примет СКА в регулярном чемпионате КХЛ.

Клуб из Казани потерпел всего два поражения на своем льду в основное время в этом сезоне. Это лучший результат в лиге.

В сегодняшней игре «Ак Барс» идет фаворитом за 2.23. Ничья оценивается в 4.30, поставить на СКА можно с коэффициентом 2.90.

Матч пройдет 14 ноября и начнется в 19:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Нули в таблицах топ-лиг: «Байер» и «Бавария» не проигрывают, «МЮ» не играет вничью, а у двух команд до сих пор нет побед