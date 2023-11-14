Суперкомпьютер Opta предсказал победителя чемпионата России в сезоне-2023/24

Opta спрогнозировала результаты сезона РПЛ с помощью суперкомпьютера.

В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турниров, итогом которых становится усредненный результат.

Главным претендентом на чемпионство остается «Зенит». После 12-го тура РПЛ суперкомпьютер оценивал шансы петербуржцев в 52%, сейчас – в 57,9%.

Вторым кандидатом Opta считает «Краснодар» (37,2%), третьим – ЦСКА (3%).

Шансы клубов РПЛ на чемпионства по версии Opta:

1. «Зенит» — 57.9%

2. «Краснодар» — 37.2%

3. ЦСКА — 3.0%

4. «Локомотив» — 0.7%

5. «Динамо» — 0.7%

6. «Спартак» — 0.3%

7. «Крылья Советов» — 0.2%

Букмекеры не оставляют шансов конкурентам «Зенита». На чемпионство петербуржцев дают коэффициент 1.43, а в «Краснодар» почти не верят – 4.50. Далее идут «Спартак» (20.00), ЦСКА (20.00) и «Динамо» (25.00).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Нули в таблицах топ-лиг: «Байер» и «Бавария» не проигрывают, «МЮ» не играет вничью, а у двух команд до сих пор нет побед