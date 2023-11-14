Суперкомпьютер Opta предсказал победителя чемпионата России в сезоне-2023/24

Теги Спартак ЦСКА Локомотив Зенит Крылья Советов премьер-лига Россия Динамо Москва Ставки на спорт Краснодар Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

Opta спрогнозировала результаты сезона РПЛ с помощью суперкомпьютера.

В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турниров, итогом которых становится усредненный результат.

Главным претендентом на чемпионство остается «Зенит». После 12-го тура РПЛ суперкомпьютер оценивал шансы петербуржцев в 52%, сейчас – в 57,9%.

Вторым кандидатом Opta считает «Краснодар» (37,2%), третьим – ЦСКА (3%).

Шансы клубов РПЛ на чемпионства по версии Opta:

1. «Зенит» — 57.9%

2. «Краснодар» — 37.2%

3. ЦСКА — 3.0%

4. «Локомотив» — 0.7%

5. «Динамо» — 0.7%

6. «Спартак» — 0.3%

7. «Крылья Советов» — 0.2%

Букмекеры не оставляют шансов конкурентам «Зенита». На чемпионство петербуржцев дают коэффициент 1.43, а в «Краснодар» почти не верят – 4.50. Далее идут «Спартак» (20.00), ЦСКА (20.00) и «Динамо» (25.00).

Раздел «Ставки» на Sports.ru

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9 комментариев

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Ryan T.
И суперкомпьютер "Газпром" купил. Ну что ты будешь делать! )
+18
-6
+12
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argentina10
не надо быть суперкомпьютером, что бы делать такие предсказания..
+11
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+11
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rembrandao
А что ответил суперкомпьютер Epta?
+6
0
+6
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Moonwalker
И тут заговор, судя по шестому месту...
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Den_84
прям очевидность
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jdrk
Вообще , если перейти к источнику, они собирают интересную статистику, кому интересно, сходите
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Игорь Чернецов
Газпром чем ему заплатил?
Микрочипами, диодами?
Или ваааще материнскую плату какую подогнал? 🤣🤣🤣https://vk.com/wall-106427193_611031
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Владимир Никаноров
Ответ argentina10
не надо быть суперкомпьютером, что бы делать такие предсказания..
Привет, Володя! Точно ты говоришь двух мнений быть не может и так всё ясно...
+1
-1
0
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