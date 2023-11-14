Суперкомпьютер Opta предсказал победителя чемпионата России в сезоне-2023/24
Opta спрогнозировала результаты сезона РПЛ с помощью суперкомпьютера.
В основе каждого прогноза лежит 1000 симуляций турниров, итогом которых становится усредненный результат.
Главным претендентом на чемпионство остается «Зенит». После 12-го тура РПЛ суперкомпьютер оценивал шансы петербуржцев в 52%, сейчас – в 57,9%.
Вторым кандидатом Opta считает «Краснодар» (37,2%), третьим – ЦСКА (3%).
Шансы клубов РПЛ на чемпионства по версии Opta:
1. «Зенит» — 57.9%
2. «Краснодар» — 37.2%
3. ЦСКА — 3.0%
4. «Локомотив» — 0.7%
5. «Динамо» — 0.7%
6. «Спартак» — 0.3%
7. «Крылья Советов» — 0.2%
Букмекеры не оставляют шансов конкурентам «Зенита». На чемпионство петербуржцев дают коэффициент 1.43, а в «Краснодар» почти не верят – 4.50. Далее идут «Спартак» (20.00), ЦСКА (20.00) и «Динамо» (25.00).
Нули в таблицах топ-лиг: «Байер» и «Бавария» не проигрывают, «МЮ» не играет вничью, а у двух команд до сих пор нет побед
Микрочипами, диодами?
Или ваааще материнскую плату какую подогнал? 🤣🤣🤣https://vk.com/wall-106427193_611031