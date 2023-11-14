38-летний житель Пятигорска украл 1,6 тысячи лотерейных билетов и ничего не выиграл. Ему грозит 5 лет тюрьмы
Полиция Пятигорска задержала 38-летнего местного жителя за кражу лотерейных билетов.
«Гражданина доставили в городской отдел внутренних дел, где он пояснил, что ночью через окно проник в торговый ларек и похитил около 1,6 тысячи лотерейных билетов. На некоторых он успел стереть защитный слой и, ничего не выиграв, выкинул их.
Оставшуюся часть изъяли и после проведения необходимых процессуальных действий вернули законному владельцу. Сумма ущерба составила около 140 тысяч рублей», – сообщили в пресс-службе МВД России по Ставропольскому краю.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание – 5 лет колонии.
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