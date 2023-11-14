Женская молодежка Азербайджана не забивает больше года. Сегодня игра с Молдовой – 3.82 дают на отсутствие гола
Женские молодежные сборные Азербайджана и Молдовы встретятся в квалификации к чемпионату Европы.
Азербайджан-U19 не забивает в официальных матчах больше года. Последний раз девушки забили в октябре 2022 года в матче против Черногории (1:2).
На гол Азербайджана в игре с Молдовой дают коэффициент 1.22. Отсутствие гола идет за 3.82.
Матч состоится 14 ноября и начнется в 14:00 мск.
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