Женская молодежка Азербайджана не забивает больше года. Сегодня игра с Молдовой – 3.82 дают на отсутствие гола

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Женские молодежные сборные Азербайджана и Молдовы встретятся в квалификации к чемпионату Европы.

Азербайджан-U19 не забивает в официальных матчах больше года. Последний раз девушки забили в октябре 2022 года в матче против Черногории (1:2).

На гол Азербайджана в игре с Молдовой дают коэффициент 1.22. Отсутствие гола идет за 3.82.

Матч состоится 14 ноября и начнется в 14:00 мск.

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