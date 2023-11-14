«Спартак» и «Динамо» сразятся за первое место в регулярке КХЛ. Букмекеры назвали фаворита

Теги Спартак КХЛ Ставки на спорт Динамо Ставки на хоккей Ставки на сегодня Ставки

«Спартак» примет «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Динамовцы лидируют в турнирной таблице регулярки, опережая идущий вторым «Спартак» на одно очко. У бело-голубых есть матч в запасе.

Красно-белые – фавориты сегодняшней игры по версии букмекеров за 2.32. Поставить на победу «Динамо» в основное время можно с коэффициентом 2.70, ничья идет за 3.90.

Матч состоится 14 ноября и начнется в 19:30 мск.

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3 комментария

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Machine Head
Не играю на деньги , но поставлю на Динамо , если съедим первое звено.
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argentina10
ничьей разойдутся..
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Владимир Никаноров
Тоже ставлю на Динамо успехов и удачи в игре ! Тут дело принципа...Спартак в этом сезоне показывает очень зрелую игру и поединок обещает быть весьма интересным...
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