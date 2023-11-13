Более 125 млн человек посетили сайты российских букмекеров в октябре

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Общая посещаемость сайтов легальных российских букмекерских компаний в октябре 2023 года составила 125,8 млн человек, сообщает сервис Similarweb.

По сравнению с сентябрем трафик букмекеров вырос на 26,3%.

Лидером по посещаемости остался «Фонбет» – за октябрь на его сайт зашли 56,2 млн человек (+20,24%). Второе место сохранил «Винлайн» (+6,65%), в тройку вернулся «Бетбум» (19,73%).

Наибольшую просадку по трафику в октябре показали «Марафон» (-49,49%) и «Спортбет» (-47,25%), на сайте которого продолжаются технические работы.

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2 комментария

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Назар Игорь
Добавьте ещё что каждый второй выигрывает миллион. Видно плохи дела у букмекеров, если они публикуют откровенную ложь.
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Максим Столбов
Накрутка как есть.
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