Более 125 млн человек посетили сайты российских букмекеров в октябре

Общая посещаемость сайтов легальных российских букмекерских компаний в октябре 2023 года составила 125,8 млн человек, сообщает сервис Similarweb.

По сравнению с сентябрем трафик букмекеров вырос на 26,3%.

Лидером по посещаемости остался «Фонбет» – за октябрь на его сайт зашли 56,2 млн человек (+20,24%). Второе место сохранил «Винлайн» (+6,65%), в тройку вернулся «Бетбум» (19,73%).

Наибольшую просадку по трафику в октябре показали «Марафон» (-49,49%) и «Спортбет» (-47,25%), на сайте которого продолжаются технические работы.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Как же скучно без ставок на футбол – но есть Первая лига и даже чемпионат Индии, а еще – хоккей