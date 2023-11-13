Тотал меньше 18,5 зашел во всех личных встречах Алькараса и Зверева в трехсетовиках. Сегодня может сыграть коэффициент 2.05

Карлос Алькарас и Александр Зверев встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине.

Во всех предыдущих трехсетовиках между испанцем и немцем зашел тотал меньше 18,5 геймов.

Этого тотала нет в линии на сегодняшний матч, но есть 22,5 – меньше идет с коэффициентом 2.05.

Встреча состоится 13 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.

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