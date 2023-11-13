Тотал меньше 18,5 зашел во всех личных встречах Алькараса и Зверева в трехсетовиках. Сегодня может сыграть коэффициент 2.05
Карлос Алькарас и Александр Зверев встретятся на Итоговом турнире ATP в Турине.
Во всех предыдущих трехсетовиках между испанцем и немцем зашел тотал меньше 18,5 геймов.
Этого тотала нет в линии на сегодняшний матч, но есть 22,5 – меньше идет с коэффициентом 2.05.
Встреча состоится 13 ноября и начнется в 16:30 по московскому времени.
Как же скучно без ставок на футбол – но есть Первая лига и даже чемпионат Индии, а еще – хоккей
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