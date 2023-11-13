Беттор угадал точный счет в матче «Челси» с «Ман Сити» – 4:4. Сыграл коэффициент 751.00

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Беттор выиграл 7,5 тысячи долларов, угадав точный счет в матче 12-го тура АПЛ между «Челси» и «Манчестер Сити».

Игрок поставил 10 долларов на результат 4:4 с коэффициентом 751.00.

Ставка сыграла, хотя до 85-й минуты беттору не хватало сразу двух мячей. Сначала Родри вывел «Ман Сити» вперед (4:3), а уже в компенсированное время Коул Палмер реализовал пенальти, установив окончательный счет – 4:4.

Выигрыш игрока составил 7 513 долларов.

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