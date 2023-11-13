«Лига Ставок», Фонд «Созвездие Добра» и ФХР построили хоккейный корт в Челябинске

10 ноября состоялось торжественное открытие хоккейного корта на территории СРЦ для несовершеннолетних Металлургического района в Челябинске. Площадка построена «Лигой Ставок» для подопечных Фонда «Созвездие Добра» при содействии Федерации хоккея России.

С 2017 года «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» реализуют корпоративно-социальную программу «Лига Добра», направленную на поддержку детско-юношеского спорта, спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России. Сегодня программа успешно работает в 26 регионах РФ.

«Эта новая многофункциональная площадка, на которой летом дети смогут играть в футбол, а зимой – в хоккей, является ещё одним шагом к оздоровлению нашей нации. В хоккее очень важно, кто твой партнёр. Нам очень повезло, что им является «Лига Ставок», которая поддерживает Федерацию, особенно, нашу сборную и вместе с «Созвездием Добра» помогает развивать профессиональный и детский спорт», – сказал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.

«ФХР – наш давний партнёр и такое сотрудничество не первый раз доказывает свою эффективность – в 2021 году мы вместе открыли хоккейную коробку в поселке Мартюш. Поэтому это точно не последняя площадка, которую мы построили в таком спортивном регионе, как Челябинская область», – отметил президент Букмекерской компании «Лига Ставок» Юрий Красовский.

Новый хоккейный корт появился в Челябинске неслучайно. В регионе «Лига Ставок» и Фонд «Созвездие Добра» оказывают поддержку 5 детским социальным учреждениям, а также помогают заслуженным деятелям спорта.

«Наша совместная деятельность по развитию спорта в регионах приобретает новые смыслы. Мы действительно хотим сплотить российское спортивное движение в такое непростое для нашего спорта время и дать возможность молодым ребятам заниматься физической культурой вне зависимости от условий», – рассказала учредитель БФ «Созвездие Добра» Ольга Журавская.

О благотворительной программе «Лига Добра»

«ЛИГА ДОБРА» – совместная корпоративно-социальная программа Благотворительного фонда «Созвездие Добра» и БК «Лига Ставок». Программа направлена на адресную поддержку спортсменов разных поколений и развитие спортивной инфраструктуры в России; реализуется в нескольких направлениях:

«ЛИГА ВЕТЕРАНОВ СПОРТА»

Общероссийская социальная программа Фонда «Созвездие Добра» и «Лиги Ставок» реализуется с мая 2020 года под эгидой Министерства спорта РФ. Программа направлена на ресурсную поддержку заслуженных ветеранов спорта пенсионного возраста. Волонтеры Фонда на регулярной основе доставляют ветеранам корзины со здоровым питанием.

В настоящее время программа работает в 13 регионах России и оказывает поддержку более 700 ветеранам. «Лига ветеранов спорта» признана Лучшим социальным проектом 2021 года, а также была отмечена государственными премиями «Мы вместе» и «Гражданская инициатива».

СПОРТИВНЫЕ СТИПЕНДИИ

С 2017 года Фонд «Созвездие Добра» развивает проект по стипендиальной поддержке юных спортсменов. Сегодня фонд регулярно выплачивает именные стипендии в 12 видах спорта: боксе, биатлоне, фигурном катании, шахматах, тхэквондо, баскетболе, дзюдо, самбо, прыжках на батуте, легкой атлетике, вольной борьбе и пятиборье.

СТРОИТЕЛЬСТВО СПОРТИВНЫХ ОБЪЕКТОВ

Строительство спортивных объектов в социальных учреждениях для несовершеннолетних детей – одно из основных направлений совместной деятельности Фонда и «Лиги Ставок».

В настоящее время уже построено 15 объектов в различных регионах России: спортивные площадки в Нижнем Тагиле, Ржеве, Азове; спортивные залы в Тихвине и Краснодаре; тренажёрные площадки в Санкт-Петербурге, Чебоксарах, Белгородской и Астраханской областях; хоккейные коробки в Свердловской области и Челябинске; футбольные поля в Казани, Уфе и Астраханской области, а также скалодром в Челябинской области.

ШКОЛА НАСТАВНИЧЕСТВА

Программа направлена на популяризацию идеи спортивного наставничества среди подрастающего поколения при непосредственном участии ветеранов различных видов спорта, сохранение спортивного наследия и традиций высоких достижений, а также на укрепление связи между молодым поколением талантливых спортсменов и ветеранами спорта.