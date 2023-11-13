«Аякс» шел явным фаворитом с «Алмере», но упустил победу на 93-й минуте. В лайве на ничью давали 15.00

«Аякс» сыграл вничью с «Алмере» на выезде в 12-м туре чемпионата Нидерландов.

Матч закончился со счетом 2:2. Хозяева спаслись от поражения, реализовав пенальти на 93-й минуте.

На 90-й минуте поставить на ничью можно было с коэффициентом 15.00. Перед игрой «Аякс» шел явным фаворитом за 1.49.

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