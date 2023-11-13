ЦСКА сыграл вничью в основное время в 5 из 6 домашних матчей, у «Нефтехимика» такая же статистика на выезде. Сегодня ничья идет за 4.80
ЦСКА примет «Нефтехимик» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.
В 5 из последних 6 домашних матчей московского клуба была зафиксирована ничья в основное время. У «Нефтехимика» аналогичная статистика в гостевых встречах.
Поставить на ничью в основное время в сегодняшнем матче можно за 4.80. Победа «Нефтехимика» оценивается таким же коэффициентом, успех ЦСКА идет за 1.57.
Игра состоится 13 ноября и начнется в 19:30 мск.
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