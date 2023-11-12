«Байер» – единственная команда Европы, которая забила в обоих таймах во всех матчах сезона. Сегодня тренд продолжится за 2.02

«Байер» сыграет с «Унионом» в Бундеслиге.

Команда Хаби Алонсо первой добралась до отметки в 50 голов, для этого потребовалось всего 14 матчей. Плюс «Леверкузен» остается единственным клубом топ-5 лиг, который еще ни разу не проиграл. При этом продвинутая статистика говорит, что «Байер» не настолько в порядке: лишь третье место по ожидаемым голам в чемпионате после той же «Баварии» и «Штутгарта». Отставание от лидера — минус 9,28 xG, то есть в среднем «Бавария» создаёт за матч примерно на один мяч больше.

Правда, «Унион» создал вдвое меньше «Байера» и закономерно получил самый высокий коэффициент в истории личных встреч (8.00), прежний максимум – 7.62 в сезоне-2019/20. У «Байера» 30 голов в 8 матчах, в среднем – 3,75 и в каждом минимум два.

Минимум пара мячей и сегодня – 1.72 / не больше одного – 2.07.

Гол «Байера» в обоих таймах, как во всех матчах сезона, – 2.02.

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