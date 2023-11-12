«Челси» попытается остановить лидера Премьер-Лиги

В Лондоне в рамках12 тура Английской Премьер-Лиги сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне парни Гвардиолы уже проиграли два выездных матча – «Вулверхемптону» и «Арсеналу», но это не мешает действующему чемпиону идти на первом месте в таблице.

«Челси» на старте сезона не могли себя найти, но последний матч против «Тотенхема» и победа 4:1 внушает оптимизм.

Теперь аристократы полны решимости остановить лидера турнирной таблицы.

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