«Челси» попытается остановить лидера Премьер-Лиги

Теги Челси Манчестер Сити премьер-лига Англия Sports.ru - Казахстан Ставки

В Лондоне в рамках12 тура Английской Премьер-Лиги  сойдутся «Челси» и «Манчестер Сити».

В этом сезоне парни Гвардиолы уже проиграли два выездных матча – «Вулверхемптону» и «Арсеналу», но это не мешает действующему чемпиону идти на первом месте в таблице.

«Челси» на старте сезона не могли себя найти, но последний матч против «Тотенхема» и победа 4:1 внушает оптимизм.

Теперь аристократы полны решимости остановить лидера турнирной таблицы.

На то, что хозяева наберут хотя бы одно очко в битве с «Манчестер Сити» компания UBET предлагает поставить с коэфициентом 2,18.

При этом компания предлагает до 100 000 тенге за первый депозит

 

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