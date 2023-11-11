Сможет ли Перейра отомстить Прохазке за тренера? Узнаем уже утром

Теги UFC Гловер Тейшейра Sports.ru - Казахстан Иржи Прохазка Алекс Перейра Ставки

Чех Иржи Прохазка вновь подерется за пояс в рамках турнира UFC 295. Чешский боец, который увлекся «путем самураев» и ведет аскетичный образ жизни, не дрался с июня 2022 года, когда сумел выиграть наставника своего будущего соперника Алекса Перейры Гловера Тейшейру.

После чего Прохазка на тренировке травмировал плечо и принял решение оставить пояс вакантным. При этом Иржи дошел до первого титульника всего за два боя в UFC.

На один больше понадобилось Перейре, который залетел в UFC в средний вес, где сумел сначала финишировать чемпиона Исраеля Адесанья, а затем отлетел от него в нокаут.

Перейдя в полутяжелый вес, бразилец спорно выиграл у Яна Блаховича и получил попытку подраться за титул.

Но Иржи моложе и жестче Блаховича, так что Перейре легко не будет. Сможет ли он взять реванш за тренера? Компания UBET предлагает на его победу коэффициент 1,82. На Прохазку – 1,92. При этом они вообще не сомневаются, что будет финиш – на досрочную победу одного из спортсменов коэффициент составляет всего 1,15.

При этом компания UBET предлагает бонус до 100 000 тенге за первый депозит.

 

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий