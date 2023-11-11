Сможет ли Перейра отомстить Прохазке за тренера? Узнаем уже утром

Чех Иржи Прохазка вновь подерется за пояс в рамках турнира UFC 295. Чешский боец, который увлекся «путем самураев» и ведет аскетичный образ жизни, не дрался с июня 2022 года, когда сумел выиграть наставника своего будущего соперника Алекса Перейры Гловера Тейшейру.

После чего Прохазка на тренировке травмировал плечо и принял решение оставить пояс вакантным. При этом Иржи дошел до первого титульника всего за два боя в UFC.

На один больше понадобилось Перейре, который залетел в UFC в средний вес, где сумел сначала финишировать чемпиона Исраеля Адесанья, а затем отлетел от него в нокаут.

Перейдя в полутяжелый вес, бразилец спорно выиграл у Яна Блаховича и получил попытку подраться за титул.

Но Иржи моложе и жестче Блаховича, так что Перейре легко не будет. Сможет ли он взять реванш за тренера? Компания UBET предлагает на его победу коэффициент 1,82. На Прохазку – 1,92. При этом они вообще не сомневаются, что будет финиш – на досрочную победу одного из спортсменов коэффициент составляет всего 1,15.

При этом компания UBET предлагает бонус до 100 000 тенге за первый депозит.