Автогол и забитые мячи на последних минутах: два футбольных экспресса принесли клиенту BetBoom свыше 13 000 000 рублей выигрыша

Клиент BetBoom надолго запомнит начало ноября — он в первых числах месяца собрал два успешных экспресса. В четверг, 2 ноября, он в лайве и прематче собрал первый купон, коэффициент которого составил 21.50, и он принес беттору 5 375 875 рублей выигрыша. Беттор был очень уверен в своем триумфе и поставил 250 000 рублей!

Коэффициент второго купона, который был собран уже 4 ноября, был выше первого и составил 24.28. Здесь клиент BetBoom увеличил сумму ставки до 500 000 рублей, Но по причине того, что по одному событию в купоне был возврат, кэф купона понизился до 15.67. Даже несмотря на это, данный купон принес беттору 7 833 717 рублей выигрыша.

В первом купоне было несколько матчей, которые могли разрушить экспресс и ничего не принести беттору. Например, игра «Сан Пауло» с «Крузейро» в рамках бразильской Серии А. Клиент BetBoom выбрал тотал больше 0,5. К его счастью, гол был забит, но лишь перед самым финалом встречи. Вероятно, игра этих команд потрепала нервы беттору, но не она одна была волнительной. Ставочник посчитал, что такой же малорезультативной будет игра «Порту» с «Эшторил Прая» в португальской Примейре. Аналогичная ставка на тотал больше 0,5 была верно предсказана, но гол был тоже забит лишь в конце игры. Другие матчи тоже не прошли без переживаний. В матче ПСЖ с «Монпелье» в 11-м туре Лиги 1 беттор решил поставить на тотал больше 0,5, но уже именно в первом тайме. Ставка успешно зашла. Единственный гол в первой половине игры был забит футболистами ПСЖ, а во втором тайме они занесли еще два мяча в ворота противника.

Стоит еще раз отметить, что беттор мог выиграть больше. Виной тому стало событие из второго купона, а именно матч «Салернитаны» с «Наполи» в рамках итальянской Серии А. Беттор предположил, что в первом тайме общий тотал забитых мячей будет больше одного. На тринадцатой минуте мяч был забит. Необходимый для захода ставки второй гол в данном отрезке игры не занесли в ворота, он был забит лишь перед самым концом всего матча. Поэтому лучше бы беттор выбрал общий тотал 0,5, тогда бы его ставка точно зашла.

Но в данном купоне был матч, который мог полностью разрушить весь экспресс. Это было противостояние «Эвертона» с «Брайтоном» в рамках АПЛ. Хозяева забили гол на седьмой минуте первого тайма, отличился Виталий Миколенко. А сравнял счет Эшли Янг, забив в свои ворота. Таким образом при счете 1:1 ставка беттора зашла. Уже 11 ноября «Эвертон» встретится с «Кристал Пэлас». В линии BetBoom маркет «обе забьют» представлен коэффициентом 1.91.