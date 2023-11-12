«Челси» 6 матчей подряд не забивает «Ман Сити» и проигрывает. Тренд продлится за 3.10
«Челси» встретится с «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ.
Лондонский клуб не забивает «Ман Сити» в шести последних встречах. Во всех этих матчах «Челси» проиграл.
Индивидуальный тотал лондонцев меньше 0,5 в сегодняшней игре идет за 2.55.
3.10 дают на то, что «Ман Сити» победит и не пропустит.
Игра состоится 12 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.
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