«Челси» 6 матчей подряд не забивает «Ман Сити» и проигрывает. Тренд продлится за 3.10

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«Челси» встретится с «Манчестер Сити» в 12-м туре АПЛ.

Лондонский клуб не забивает «Ман Сити» в шести последних встречах. Во всех этих матчах «Челси» проиграл.  

Индивидуальный тотал лондонцев меньше 0,5 в сегодняшней игре идет за 2.55.

3.10 дают на то, что «Ман Сити» победит и не пропустит.

Игра состоится 12 ноября и начнется в 19:30 по московскому времени.

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