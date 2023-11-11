Головин и Кузяев впервые встретятся на поле во Франции. Хавбек «Монако» отличится за 4.00, игрок «Гавра» – за 10.00
«Гавр» встретится с «Монако» в 12-м туре чемпионата Франции.
Хавбек «Гавра» Далер Кузяев и полузащитник «Монако» Александр Головин впервые сыграют друг против друга во Франции.
Букмекеры принимают ставки на голы россиян в матче. За 10.00 можно поставить на то, что забьет Кузяев, за 4.00 – Головин.
«Монако» – фаворит встречи с коэффициентом 1.83. На победу «Гавара» дают 4.50, ничья оценивается в 3.90.
Игра состоится 11 ноября и начнется в 23:00 мск.
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