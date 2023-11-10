ЦСКА перестал быть единоличным фаворитом Западной конференции по версии букмекеров

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ЦСКА проиграл «Авангарду» (4:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб уже 12 очков отстает от лидирующих в Западной конференции «Спартака» и «Динамо».

ЦСКА потерял статус единоличного фаворита Запада по версии букмекеров. Шансы красно-синих, «Спартака» и «Динамо» на победу в конференции оцениваются одинаковым коэффициентом – 3.50.

Примечательно, еще три дня назад шансы на победу «Спартака» на Западе оценивались в 6.00.

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2 комментария

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Kaban
Конечно, там Роман Борисович вон какой ход набрал. Самолетные ноги системы начинают забег за кубком))
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+1
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