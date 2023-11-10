ЦСКА перестал быть единоличным фаворитом Западной конференции по версии букмекеров

ЦСКА проиграл «Авангарду» (4:6) в регулярном чемпионате КХЛ.

Московский клуб уже 12 очков отстает от лидирующих в Западной конференции «Спартака» и «Динамо».

ЦСКА потерял статус единоличного фаворита Запада по версии букмекеров. Шансы красно-синих, «Спартака» и «Динамо» на победу в конференции оцениваются одинаковым коэффициентом – 3.50.

Примечательно, еще три дня назад шансы на победу «Спартака» на Западе оценивались в 6.00.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

Ничья в Бундеслиге, фора в матче «Аль-Хилаля» Малкома и победа «Ниццы» в эту пятницу