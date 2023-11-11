Игроки БЕТСИТИ оценили шансы Павловича победить Аспиналла в бою за временный титул UFC

12 ноября российский боец Сергей Павлович встретится с британцем Томом Аспиналлом в поединке за звание временного чемпиона UFC в тяжелом весе. Бой станет соглавным событием турнира UFC 295 и начнется не ранее 06:45 мск.

О поединке между Павловичем и Аспиналлом было объявлено в конце октября после того, как из карда эвента был исключен титульный бой между чемпионом организации в тяжелом весе Джоном Джонсом и претендентом на пояс Стипе Миочичем.

31-летний Павлович занимает второе место в рейтинге тяжеловесов промоушена. Он дебютировал в UFC в 2018 году с поражения от Алистара Оверима, но после этого выиграл все шесть поединков, завершив их нокаутом в первом раунде. Всего за карьеру россиянин одержал 18 побед при одном поражении.

30-летний Аспиналл располагается на четвертой строчке рейтинга. Он выступает в UFC с 2020 года. В организации он провел семь поединков, в шести из которых одержал досрочные победы, в том числе над россиянином Александром Волковым, и один раз уступил. За карьеру британец выиграл 13 поединков, три его боя закончились поражениями.

Аналитики БЕТСИТИ считают Павловича фаворитом титульной встречи и предлагают поставить на его победу за 1.75. Выигрыш Аспиналла оценивается коэффициентом 2.14.

Досрочный успех российского бойца можно взять за 1.86, аналогичная ставка на его оппонента идет за 2.25.

72% игроков БЕТСИТИ ставят на победу Павловича. В то, что временным чемпионом UFC станет Аспиналл верят 25% бетторов, еще 3% выбрали для ставки ничейный исход.

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