«Зенит» – «Краснодар»: игроки БЕТСИТИ назвали фаворита в матче лидеров РПЛ

11 ноября в 15-м туре чемпионата России встретятся лидеры сезона – «Зенит» и «Краснодар». Матч пройдет на стадионе «Газпром Арена» и начнется в 19:30.

После 14 туров «Краснодар» с 31 баллом в активе возглавляет турнирную таблицу РПЛ. «Зенит» с 29 очками располагается строчкой ниже.

В конце октября кубанский клуб потерпел первое и пока единственное поражение в нынешнем розыгрыше чемпионата. Команда Владимира Ивича уступила в гостях ЦСКА (0:1), но в следующем матче закрыла эту неудачу, победив дома «Крылья Советов» (2:1).

У «Зенита» были проблемы с игрой и результатами в начале сезона, но коллектив Сергея Семака справился с трудностями и сейчас идет на серии из четырех побед.

Петербуржцы не проигрывают «Краснодару» в десяти матчах подряд. Семь из них завершились в пользу действующего чемпиона, еще в трех встречах была ничья. В последний раз южане побеждали команду из Северной столицы в 2018 году (2:1).

Матчи «Зенита» и «Краснодара» отличаются высокой результативностью. В шести из семи предыдущих очных игр было забито четыре и более мячей. В 10 из 11 последних матчей был обмен голами.

В БЕТСИТИ ТБ 3.5 в предстоящей встрече можно взять за 2.80, на «ОЗ-да» предлагается коэффициент 1.79.

Победа «Зенита» идет за 1.63, ничья оценивается в 4.60, на успех гостей можно поставить с коэффициентом 5.30

Игроки БЕТСИТИ не выделяют явного фаворита встречи. На победу хозяев ставят 35% бетторов, в выигрыш гостей верят 33% игроков, 32% от общего числа ставок на исход приходится на ничью.

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