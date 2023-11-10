Женская «Славия» выиграла все матчи в чемпионате, разница мячей – 45:1. За 2.07 идет сухая победа над «Словацко»

«Славия» встретится со «Словацко» в матче чемпионата Чехии по футболу среди женщин.

Клуб из Праги в 11 встречах этого сезона пропустил только один мяч. «Славия» выиграла все 9 матчей в чемпионате Чехии с разницей мячей 45:1.

Поставить на сухую победу «Славии» над «Словацко» можно с коэффициентом 2.07. Пражский клуб не пропустит за 1.94.

Матч состоится 10 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

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