Женская «Славия» выиграла все матчи в чемпионате, разница мячей – 45:1. За 2.07 идет сухая победа над «Словацко»
«Славия» встретится со «Словацко» в матче чемпионата Чехии по футболу среди женщин.
Клуб из Праги в 11 встречах этого сезона пропустил только один мяч. «Славия» выиграла все 9 матчей в чемпионате Чехии с разницей мячей 45:1.
Поставить на сухую победу «Славии» над «Словацко» можно с коэффициентом 2.07. Пражский клуб не пропустит за 1.94.
Матч состоится 10 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.
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