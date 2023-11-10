Женская «Славия» выиграла все матчи в чемпионате, разница мячей – 45:1. За 2.07 идет сухая победа над «Словацко»

Теги Ставки на спорт Ставки на футбол Ставки на сегодня Ставки

«Славия» встретится со «Словацко» в матче чемпионата Чехии по футболу среди женщин.

Клуб из Праги в 11 встречах этого сезона пропустил только один мяч. «Славия» выиграла все 9 матчей в чемпионате Чехии с разницей мячей 45:1.

Поставить на сухую победу «Славии» над «Словацко» можно с коэффициентом 2.07. Пражский клуб не пропустит за 1.94.

Матч состоится 10 ноября и начнется в 16:00 по московскому времени.

Раздел «Ставки» на Sports.ru

У Кокорина второй гол в Лиге Европы – теперь «Бетису». Линия на тотал голов Александра снова открыта

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий