FATF взяла Казахстан на мониторинг из-за высокого риска финансовых преступлений в онлайн-гемблинге

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Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) включила Казахстан в список стран с повышенным риском финансовых преступлений в онлайн-гемблинге.

В список попали более 20 стран. Создание такого реестра было одобрено членами FATF на пленарном заседании в Париже. Все государства из реестра взяты на мониторинг организации.

FATF обратила внимание на активный рост использования виртуальных валют в онлайн-гемблинге и случаи манипуляций со ставками на спорт. Виртуальные валюты, в свою очередь, стали популярны при отмывании денег.

FATF – межправительственная организация, основанная членами G7. Организация разрабатывает стандарты по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма в различных отраслях экономики.

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