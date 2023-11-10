Жители Нью-Йорка за месяц поставили в онлайне больше 2 млрд долларов – это рекорд США

В октябре объем онлайн-ставок в Нью-Йорке составил 2,006 млрд долларов, сообщили в игорной комиссии штата.

Нью-Йорк стал первым штатом США, который преодолел за календарный месяц рубеж в 2 млрд долларов.

Рекорд связывают с началом нового сезона НФЛ. В июле объем ставок составил 962 млн долларов, в августе – 1,11 млрд, а в сентябре – 1,76 млрд.

С начала финансового года в Нью-Йорке было сделано ставок на общую сумму около 10 млрд долларов.

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