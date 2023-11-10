Перейра vs Прохазка: где смотреть прямую трансляцию UFC 295 и как сделать ставку без риска?

В воскресенье, 12 ноября, в Нью-Йорке в главном бою шоу UFC 295 чех Иржи Прохазка встретится с бразильцем Алексом Перейрой за вакантный титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Также привлекают внимание поединки Сергея Павловича против Тома Аспинолла за звание временного чемпиона UFC, Назима Садыхова против Владислава Борщева и Жессики Андраде против Маккензи Дерн.

Прямую трансляцию турнира можно будет посмотреть на UFC Fight Pass и телеканале Setanta Sports. А ставку без риска можно сделать в FONBET – букмекерской компании с самыми быстрыми выплатами в Казахстане.

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Шансы Перейры на победу оцениваются в FONBET коэффициентом 1.80, Прохазки – 2.06, ничьей – 51.00.

Перейра в позапрошлом поединке стал чемпионом UFC, победив Исраэля Адесанью, но в следующем же бою расстался с титулом, уступив в матч-реванше. Затем бразилец перешел в полутяжелый вес и победил поляка Яна Блаховича. Прохазка в июне прошлого года чех стал чемпионом UFC в полутяжелой категории, победив Гловера Тейшейру, и защищал бы сейчас титул, если бы его не лишили пояса из-за отказа от проведения матч-реванша ввиду травмы.

Также интересные варианты для ставок в FONBET: тотал раундов больше 1,5 в бою Павловича и Аспинолла, победа Садыхова над Борщевым за 1.72 и тотал раундов меньше 2,5 в поединке Андраде и Дерн.

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