Получи Telegram Premium бесплатно

Совсем недавно мессенджер Telegram, который набирает популярность среди казахстанских пользователей, предоставил людям обновленную версию приложения. Примечательно, что глобальных изменений в нём нет, однако, одно улучшение не осталось незамечетельно.



Команда Telegram запустила внутренний сервис с розыгрышами в каналах, где среди пользователей и подписчиков страниц можно разыгрывать нашумевшие Premium подписки.

Компания 1xBet не осталась в стороне этой возможности и разыгрывает целых 100 подписок на 3 месяца. Условия розыгрыша невероятно просты:

–подписывайтесь на канал 1xBet

–принимайте участие в розыгрыше в закрепленном посте

Команда 1xBet уже закупила 100 подписок в Telegram и мессенджер сам проведет розыгрыш. Система определит победителей и автоматически распределит подарки участникам.

Нововведение от социальной сети явно даст толчок для развития канала, а в дальнейшем перерастет во что-то более глобальное, откроет двери для конкурсов, в которых не будет места человеческому фактору, что добавит прозрачности каждому будущему розыгрышу.

Подписывайтесь на социальные сети компании 1xBet и будьте в курсе всех актуальных акций, розыгрышей и конкурсов.