Жоао Педро из «Брайтона» – лучший бомбардир Лиги Европы. На гол «Аяксу» коэффициент 3.20
«Аякс» встретится с «Брайтоном» в рамках группового этапа Лиги Европы.
Нападающий английского клуба Жоао Педро – лучший бомбардир этого розыгрыша ЛЕ с четырьмя голами. Поставить на то, что бразилец забьет «Аяксу», можно с коэффициентом 3.20.
Матч состоится 9 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.
«Брайтон» подписал 22-летнего Педро в мае за рекордные 30 млн фунтов. У него 2 гола в 11 матчах сезона АПЛ.
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