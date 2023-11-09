Жоао Педро из «Брайтона» – лучший бомбардир Лиги Европы. На гол «Аяксу» коэффициент 3.20

«Аякс» встретится с «Брайтоном» в рамках группового этапа Лиги Европы.

Нападающий английского клуба Жоао Педро – лучший бомбардир этого розыгрыша ЛЕ с четырьмя голами. Поставить на то, что бразилец забьет «Аяксу», можно с коэффициентом 3.20.

Матч состоится 9 ноября и начнется в 20:45 по московскому времени.

«Брайтон» подписал 22-летнего Педро в мае за рекордные 30 млн фунтов. У него 2 гола в 11 матчах сезона АПЛ.

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