Анчелотти побил рекорд Фергюсона по победам в ЛЧ. «Реал» выиграет турнир за 7.50

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Карло Анчелотти стал рекордсменом среди тренеров по числу побед в Лиге чемпионов.

8 ноября «Реал» разгромил «Брагу» со счетом 3:0. Анчелотти одержал 116-ю победу в ЛЧ в качестве тренера и обошел по этому показателю Алекса Фергюсона (115).

Шансы «Реала» на победу в Лиге чемпионов оцениваются коэффициентом 7.50. Только в «Баварию» (5.00) и «Ман Сити» (3.10) букмекеры верят больше.

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