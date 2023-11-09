Анчелотти побил рекорд Фергюсона по победам в ЛЧ. «Реал» выиграет турнир за 7.50
Карло Анчелотти стал рекордсменом среди тренеров по числу побед в Лиге чемпионов.
8 ноября «Реал» разгромил «Брагу» со счетом 3:0. Анчелотти одержал 116-ю победу в ЛЧ в качестве тренера и обошел по этому показателю Алекса Фергюсона (115).
Шансы «Реала» на победу в Лиге чемпионов оцениваются коэффициентом 7.50. Только в «Баварию» (5.00) и «Ман Сити» (3.10) букмекеры верят больше.
Отсидел восемь лет, шантажировал Берлускони, Трезеге и других звезд – это Фабрицио Корона. Его инсайд утопил Тонали
Комментарии